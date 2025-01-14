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14.01.2025 (15:30)

Министр обороны РФ поздравил военнослужащих 144-й гвардейской мотострелковой дивизии с освобождением населенного пункта Терны Донецкой Народной Республики

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 144 гвардейской мотострелковой Ельнинской Краснознаменной, ордена Суворова дивизии с освобождением от врага населенного пункта Терны Донецкой Народной Республики.

«Личный состав 144 мотострелковой дивизии с честью решает задачи на самых ответственных направлениях и образцово выполняет воинский долг по защите народа и нашей земли от неонацистов. Ваши подвиги, вписанные в историю соединения, продолжают ее славные страницы боевого пути», – сказано в телеграмме Министра обороны Российской Федерации.

«В ходе специальной военной операции за беспримерное мужество, героизм и самоотверженность более 9 тысяч военнослужащих дивизии награждены государственными наградами и ведомственными знаками отличия, а 6 из них удостоены высокого звания Героя Российской Федерации», – отметил глава российского оборонного ведомства.

Андрей Белоусов поблагодарил военнослужащих за верность Отечеству и присяге, а также выразил уверенность, что они с честью продолжат выполнять свой воинский долг, приближая Победу.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Специальная военная операция , Министр обороны
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