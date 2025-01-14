14.01.2025 (12:30)

Водолазы-спасатели Северного флота провели тренировку по проведению водолазных спусков

Водолазные специалисты Управления поисковых и аварийно-спасательных работ Северного флота провели плановую тренировку по организации и проведению водолазных спусков.

В Кольском заливе водолазные специалисты отработали практические спуски с борта рейдового водолазного катера «РВК-1230». В ходе тренировки группа водолазов отработала практические действия по осмотру подводной части корпуса корабля и дна акватории, поиску и подъему при помощи мягких понтонов затонувших предметов, очистки кингстонов, сварочным работам и рубке троса под водой.

Проведение водолазных спусков является мероприятием повышенной опасности, поэтому особое внимание уделялось не только технике безопасности спусков, но и отработке навыков по оказанию первой помощи условно пострадавшему водолазу.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице