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14.01.2025 (12:30)

Водолазы-спасатели Северного флота провели тренировку по проведению водолазных спусков

Водолазные специалисты Управления поисковых и аварийно-спасательных работ Северного флота провели плановую тренировку по организации и проведению водолазных спусков.

В Кольском заливе водолазные специалисты отработали практические спуски с борта рейдового водолазного катера «РВК-1230». В ходе тренировки группа водолазов отработала практические действия по осмотру подводной части корпуса корабля и дна акватории, поиску и подъему при помощи мягких понтонов затонувших предметов, очистки кингстонов, сварочным работам и рубке троса под водой.

Проведение водолазных спусков является мероприятием повышенной опасности, поэтому особое внимание уделялось не только технике безопасности спусков, но и отработке навыков по оказанию первой помощи условно пострадавшему водолазу.

Пресс-служба Северного флота
Метки:
Северный флот , Боевая подготовка
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