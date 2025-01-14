14.01.2025 (11:30)

Юнармейцы Красноярского края встретились с автором книги о Героях СВО

Участники юнармейского отряда «Корвет» школы №4 города Красноярска в рамках урока мужества встретились с писательницей Татьяной Мироновой, автором нескольких книг о подвигах военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции (СВО).

В своих книгах Татьяна опубликовала стихи об участниках СВО, которые она написала в ходе своих неоднократных поездок в новые регионы. Также Татьяна опубликовала рассказы из жизни бойцов на передовой, которые были тщательно собраны при встрече с военнослужащими, местными жителями и волонтёрами. Одним из героев книги стал выпускник школы №4 Никита Мокшин.

Автор подписала книгу и передала её юным патриотам в школьный музей, а также рассказала школьникам интересные истории из своих поездок. После встречи гости посетили выставочную экспозицию, посвящённую выпускнику участнику СВО.

Подобные мероприятия способствуют формированию патриотического воспитания подрастающего поколения.

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