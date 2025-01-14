14.01.2025 (10:30)

Занятие по огневой подготовке с молодым пополнением отдельного соединения РХБ защиты ЦВО прошло в Екатеринбурге

Занятие по огневой подготовке с молодым пополнением отдельного соединения радиационной, химической и биологической защиты Центрального военного округа (ЦВО) прошло на полигоне под Екатеринбургом. Практические навыки военнослужащие получали под руководством инструкторов – участников специальной военной операции (СВО).

Военнослужащие выполнили разборку-сборку автомата Калашникова (АК-74), учились выбирать и классифицировать цели, определять дальность до них, организовывать огневые точки и их маскировку. Затем личный состав приступил к стрельбе по динамическим и статическим мишеням, имитирующим живую силу и технику условного противника.

Пристальное внимание было уделено слаженности, оперативности действий военнослужащих, знанию личным составом отдельного соединения РХБ защиты ЦВО технических характеристик вооружения. К занятию было привлечено около 60 военнослужащих, в том числе порядка 20 опытных инструкторов – участников СВО.

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