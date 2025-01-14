14.01.2025 (09:30)

Мотострелки ЦВО отразили нападение условного противника на военный объект в Оренбургской области

Военнослужащие мотострелкового соединения Центрального военного округа отразили нападение условного противника на военный объект в Оренбургской области.

Практические действия прошли на Тоцком полигоне. По замыслу расчеты беспилотников обнаружили противника, продвигавшегося в направлении воинской части для захвата складов с вооружением. Смешанные огневые группы под прикрытием боевых машин пехоты БМП-2 заняли оборону на пути движения и атаковали отряды боевиков. Огнем из гранатометов РПГ-7В была остановлена бронетехника, личный состав, используя автоматы АК-74 и пулеметы «Печенег», уничтожил разрозненные группы условного противника.

В практических действиях приняли участие более 20 военнослужащих, было задействовано 5 единиц военной техники.

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