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14.01.2025 (23:00)

Юнармейцы Башкирии навестили жительницу блокадного Ленинграда, проживающую в Уфе

Участники юнармейского движения навестили жительницу блокадного Ленинграда   Евгению Васильевну Куфтерину, которая уже много лет проживает в Уфе. Мероприятие организовано в преддверии 81 годовщины со Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны(ВОВ). 

Школьники вручили Евгении Васильевне памятный подарок, а также поблагодарили за стойкость и мужество, проявленные в годы войны. Жительница блокадного города поблагодарила гостей за внимание к старшему поколению и истории страны, рассказала о том, как Ленинград переживал немецко-фашистскую оккупацию, эвакуации в тыл и как сложилась её жизнь после Великой Победы. Юнармейцы с интересом слушали, активно задавали вопросы, в завершении встречи дети рассказали о юнармейском движении, его целях и задачах.

Региональный штаб юнармейского движения уделяет большое внимание патриотической работе со школьниками, обеспечение преемственности между поколениями защитников Отечества и теми, кто только готовится ими стать. Юнармейцы традиционно навещают ветеранов ВОВ, тружеников тыла, узников фашистских концлагерей и жителей блокадного Ленинграда. Ребята не только из первых уст узнают о событиях военных и послевоенных лет, но и при необходимости оказывают помощь.

Справочно:

Блокада города Ленинграда (ныне Санкт?Петербург) во время Великой Отечественной войны проводилась немецкими войсками с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года с целью сломить сопротивление защитников города и овладеть им.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Центральный военный округ , Ветераны , Военно-патриотическое воспитание
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