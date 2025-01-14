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14.01.2025 (13:30)

Экипажи вертолетов военной базы ЮВО выполнили учебно-тренировочные полеты в горах Армении

Экипажи вертолетов военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Армении выполнили задачи в рамках плановых учебно-тренировочных полетов в высокогорной местности.

Пилоты совершили групповые вылеты в составе пар и звеньев по маршруту в высокогорный район. В ходе полетов были выполнены различные задачи: посадка на площадку без предварительной подготовки, выполнение фигур простого и сложного пилотажа, поиск и условная эвакуация подразделения в горной местности, а также отработка действий в составе звена при полетах в условиях высокогорья.

Все плановые задачи, поставленные в ходе учебно-тренировочных полетов, летчики военной базы ЮВО выполнили в полном объёме. 

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Южный военный округ , Боевая подготовка , Армения
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