14.01.2025 (15:00)

Экипажи БМП-2 ЮВО уничтожили технику и группу пехоты условного противника на полигоне в Краснодарском крае

В учебном центре Южного военного округа (ЮВО) в Краснодарском крае начались первые в новом 2025 году практические занятия с экипажами боевых машин пехоты (БМП-2) мотострелковых подразделений ЮВО.

В ходе выполнения практических стрельб военнослужащие уничтожили цели, имитирующие легкобронированную технику и огневые позиции условного противника. Стрельба велась из автоматической 30-мм пушки 2А42 и пулемета ПКТ калибра 7,62 мм на расстоянии до 1000 метров. Также экипажи практиковались в поражении целей с коротких остановок.

Также личный состав обучается ведению огня с основных и временных огневых позиций, способам маскировки боевых машин в условиях «боевого столкновения». Учебный план подготовки экипажей выстроен с учетом опыта, приобретенного в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

По завершении программы боевой подготовки специалисты направятся в свои соединения и воинские части для выполнения задач по предназначению.

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