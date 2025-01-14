14.01.2025 (22:00)

Штурмовики ЮВО в Ростовской области обучаются тактике оказания первой помощи

С военнослужащими штурмовых подразделений Южного военного округа (ЮВО) на полигоне в Ростовской области проходят занятия по тактике оказания первой помощи при ранениях.

Подготовку штурмовиков проводят на базе центра подготовки военнослужащих ЮВО в Ростовской области опытные инструктора по тактической медицине и военно-медицинской подготовке. В основу обучения положен опыт, полученный в ходе проведения специальной военной операции (СВО).

Военнослужащие поэтапно обучаются порядку действий при ранении в зоне огневого контакта, в укрытии, на поле боя и в зоне безопасности. Личный состав изучает порядок проведения осмотра для выявления скрытых ранений и повреждений, а также оказание первой помощи.

На практике отрабатываются способы перемещения раненого одним военнослужащим с помощью эвакуационных строп, систем или индивидуально на себе. Двумя военнослужащими «с захватом за пояс», «за снаряжение», «с фиксацией ног рукой на плече» и с использованием дополнительных эвакуационных средств.

Занятия проходят в обстановке, приближенной к боевой. Активно применяются средства имитации различных средств огневого поражения: шашки имитации разрыва артиллерийского снаряда и имитационные патроны, холостые боеприпасы и пуски сигнальных ракет.

После завершения обязательной программы боевой подготовки и слаживания подразделений военнослужащие направляются в зону проведения СВО для выполнения поставленных задач.

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