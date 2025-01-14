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14.01.2025 (14:00)

Участники СВО провели урок мужества для юнармейцев Ростовской области

Урок Мужества «Я помню, Я горжусь!» провели участники специальной военной операции (СВО) для школьников и юнармейцев поселка Персиановский Ростовской области.

Встреча школьников с военнослужащим состоялась в доме культуры. В рамках урока мужества военнослужащие 150-й гвардейской мотострелковой дивизии 8 гвардейской общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) рассказали детям о боевом пути соединения, подвигах личного состава на СВО и об особенностях обустройства быта на фронте.

Также  будущим защитникам Отечества объяснили, что движет военнослужащими, добровольно вставшими на защиту Родины. Детям рассказали, как доставляются посылки на передовую и о важности писем, которые пишут школьники.

В заключение встречи участник спецоперации подчеркнул важность воспитания самодисциплины и характера, ответил на вопросы учащихся.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Южный военный округ , Военно-патриотическое воспитание , Юнармия
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