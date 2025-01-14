14.01.2025 (21:00)

Военнослужащих, заключивших первый контракт с Минобороны России, обучают управлению БпЛА в Северной Осетии

Военнослужащие, заключившие первый контракт с Министерством обороны Российской Федерации, приступили к занятиям по управлению беспилотными летательными аппаратами (БпЛА) на полигоне Южного военного округа (ЮВО) в Республике Северная Осетия – Алания.

Подготовка личного состава организована в три этапа.

Сначала проводятся теоретические занятия, в которые входят основы аэродинамики, разновидности дронов. Затем будущие операторы БпЛА оттачивают навыки на симуляторах, после чего военнослужащие переходят к практическому пилотированию беспилотников на местности.

Помимо этого, военнослужащие на практике отрабатывают сбросы с квадрокоптера учебных гранат с малых высот. Сброс производится по цели, которая имитирует люк боевой машины или окоп условного противника.

В основу занятий по предметам боевой подготовки положен опыт, полученный в ходе проведения специальной военной операции (СВО), а в качестве инструкторов выступают офицеры – участники спецоперации.

После завершения обязательной программы боевой подготовки и слаживания подразделений военнослужащие направляются в зону проведения СВО для выполнения поставленных задач.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице