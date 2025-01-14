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14.01.2025 (13:00)

МПК «Усть-Илимск» Тихоокеанского флота провёл учение у берегов Камчатки

Малый противолодочный корабль (МПК) «Усть-Илимск» Тихоокеанского флота (ТОФ) в рамках сдачи курсовой задачи К-2 уничтожил безэкипажные катера (БЭК) и беспилотные летательные аппараты (БПЛА) условного противника в Авачинском заливе.

Экипаж МПК в ходе учения средствами обнаружения корабля выявил приближающиеся ко входу в Авачинскую бухту скоростные маломерные цели, квалифицированные как БЭК. В результате слаженных и грамотных действий экипажа МПК капитан-лейтенанта Сергея Линника огнем из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия все катера уничтожены на подходах к местам базирования флота. Одновременно расчеты установок АК-630 уничтожили и   воздушные цели, пытающиеся прорваться на малых и предельно-малых высотах к бухте.

Учение прошло в соответствии с планом боевой подготовки ТОФ под руководством командира соединения кораблей охраны водного района Войск и Сил на северо-востоке капитана 1 ранга Игоря Спирина.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Тихоокеанский флот , Учения , Восточный военный округ
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