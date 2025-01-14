14.01.2025 (19:00)

На Камчатке торжественно встретили после длительного похода большой морской танкер Тихоокеанского флота «Борис Бутома»

На Камчатку вернулся большой морской танкер Тихоокеанского флота (ТОФ) «Борис Бутома», выполнивший задачи дальнего похода.

Под звуки оркестра на пирсе экипаж встречал временно исполняющий обязанности командующего Войсками и Силами на северо-востоке России капитан 1 ранга Евгений Мясоедов, офицеры штаба ОКВС, представители профсоюзной организации.

На торжественном митинге встречающие поздравили экипаж танкера с успешным выполнением всех поставленных задач и вручили капитану Сергею Бондарю традиционный пирог.

Большой морской танкер «Борис Бутома» с июля 2024 года провел на боевой службе в Тихом океане 108 суток, прошел около 28000 миль.

Танкер способен перевозить свыше 11 000 тонн различного топлива; питьевой воды — более 1000 тонн; котельной воды 450 тонн; смазочных масел до 4 сортов — 250 тонн; сухих грузов и продовольствия по 220 тонн.

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