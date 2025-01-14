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14.01.2025 (12:00)

Мотострелки ВВО совершенствуют навыки вождения боевых машин в Приморском крае

В Приморском крае на полигоне «Сергеевский» с военнослужащими гвардейской общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), заключившими первый контракт с Министерством обороны Российской Федерации, проведено занятие по вождению боевых машин пехоты БМП-2.

Практическому вождению боевых машин предшествовало занятие по закреплению теоретической части вождения боевых машин в различных метеоусловиях.

Механики-водители сдали зачеты по правилам вождения техники и прошли инструктаж по соблюдению требований безопасности при проведении занятия.

В рамках практического вождения военнослужащие выполнили приемы маневрирования на скоростной трассе, выполнили повороты и развороты различной сложности, преодолели овраги, естественные и искусственные препятствия, среди которых противотанковые рвы, эскарпы и контрэскарпы, подъемы и спуски, косогоры, окопы, воронки и колейные мосты.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Мотострелковые войска , Восточный военный округ , Боевая подготовка , Полигон
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