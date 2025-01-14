Для корректной и безопасной работы сайта Минобороны России и его сервисов используйте браузеры с поддержкой российских сертификатов или установите корневой сертификат Минцифры России
Карта сайта
Русскийx
RSS Youtube Rutube VKontakte Odnoklassniki Telegram
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

14.01.2025 (20:00)

Гранатомётчики армейского корпуса Восточного-военного округа на Сахалине совершенствуют навыки стрельбы из РПГ-7В

На полигоне «Троицкий» перед началом стрельб штатными выстрелами, гранатометчики совершенствуют свои навыки стрельбы из РПГ-7В с приспособлением для учебной стрельбы (ПУС), поражение мишеней осуществляется с использованием патрона калибра 7,62 мм.

В ходе полевых занятий военнослужащие научатся вести разведку целей, выбирать, оборудовать и маскировать огневые позиции, определять исходные данные для стрельбы в различных погодных и климатических условиях, пользоваться дневными и ночными приборами наблюдения и прицеливания.

Военнослужащие поразили мишени, имитирующие легкобронированную технику и живую силу условного противника на дальностях от 200 до 500 метров.

Занятия с военнослужащими ВВО на Сахалине проходят под руководством опытных инструкторов и участников специальной военной операции (СВО).

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Восточный военный округ , Боевая подготовка , Полигон
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false