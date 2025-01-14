14.01.2025 (20:00)

Гранатомётчики армейского корпуса Восточного-военного округа на Сахалине совершенствуют навыки стрельбы из РПГ-7В

На полигоне «Троицкий» перед началом стрельб штатными выстрелами, гранатометчики совершенствуют свои навыки стрельбы из РПГ-7В с приспособлением для учебной стрельбы (ПУС), поражение мишеней осуществляется с использованием патрона калибра 7,62 мм.

В ходе полевых занятий военнослужащие научатся вести разведку целей, выбирать, оборудовать и маскировать огневые позиции, определять исходные данные для стрельбы в различных погодных и климатических условиях, пользоваться дневными и ночными приборами наблюдения и прицеливания.

Военнослужащие поразили мишени, имитирующие легкобронированную технику и живую силу условного противника на дальностях от 200 до 500 метров.

Занятия с военнослужащими ВВО на Сахалине проходят под руководством опытных инструкторов и участников специальной военной операции (СВО).

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