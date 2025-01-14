14.01.2025 (18:00)

В ЖКС № 6 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ (по ВВО) подведены итоги работы в период Новогодних праздников

Специалисты жилищно-коммунальной службы № 6 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по Восточному военному округу) подвели итоги прохождения отопительного сезона в период Новогодних праздников 2024-2025 гг.

Анализ результатов работы показал, что за период праздничных дней аварийных ситуаций, технологических нарушений, связанных с прекращением и ограничением подачи ресурсов (отопления, горячего и холодного водоснабжения) на объектах Министерства Обороны в Сахалинской области не зафиксировано.

Для обеспечения безаварийной эксплуатации зданий и сооружений период праздничных дней на всех производственных участках Службы был сформирован аварийный запас материальных средств и котельного топлива. Организовано круглосуточное дежурство диспетчерских служб, а также ответственных лиц.

В настоящее время все системы жилищно-коммунальной инфраструктуры ЖКС № 6 работают в штатном режиме, продолжается бесперебойное обеспечение потребителей коммунальными ресурсами.

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