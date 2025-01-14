14.01.2025 (10:00)

С курсантами окружного учебного центра ВВО в Забайкалье стартовали первые занятия на тренажерах БМП и танков

С курсантами окружного учебного центра по подготовке младших специалистов мотострелковых и танковых войск Восточного военного округа (ВВО) в рамках курса обучения стартовали занятия на тренажерах боевых машин.

На занятиях танкисты и мотострелки под руководством офицеров-преподавателей и инструкторов прославленного учебного соединения, дислоцированного в Забайкальском крае, приобретают необходимые навыки с использованием современных тренажеров танка и боевой машины пехоты, установленных в специализированных классах учебного корпуса воинской части.

Тренажеры представляют собой аппаратно-программный комплекс-имитатор с реалистичными органами управления и физикой боевой машины и позволяют создавать реальную картину боевых действий.

Целью занятий является обучение наводчиков-операторов и механиков - водителей БМП и танков как индивидуальным действиям, так и работе в составе отделений (экипажей), а также закрепление на практике порядка действий при внештатных ситуациях. Специализированные тренажеры полностью имитируют устройство боевых машин.

Курсанты индивидуально выполняют задачи по преодолению участков бездорожья, уничтожению живой силы условного противника в зависимости от специальности.

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