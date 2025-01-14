14.01.2025 (17:00)

Военнослужащие ракетного соединения ВВО посетили рождественский фестиваль «Донбасс и Забайкалье. Вместе»

Рождественский фестиваль «Донбасс и Zабайкалье. Вместе» становится уже традиционным и проходит в Забайкалье в третий раз подряд. Музыкальное, насыщенное выступлениями талантливых и популярных артистов событие, организовано на многих площадках Читы и в районах края.

На одном из концертов побывал личный состав соединения читинского гарнизона гвардейской общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО). Именитые артисты выступили перед военнослужащими на сцене забайкальского краевого драмтеатра. Также, один из концертов Рождественского фестиваля «Донбасс и Забайкалье – вместе» состоялся в военном клиническом госпитале МО РФ в Чите.

Кроме того, в рамках фестиваля, ряд выступлений запланирован сразу в нескольких воинских частях ВВО, дислоцированных в регионе.

Впервые фестиваль «Донбасс и Забайкалье. Вместе» прошёл в регионе в 2022 году. Традиционно в нём участвуют артисты, которые по зову сердца и чести регулярно дают концерты, как на передовой, так и в госпиталях в зоне проведения специальной военной операции.

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