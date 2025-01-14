14.01.2025 (09:00)
Расчеты ПВО группировки войск «Восток» продолжают обеспечивать мотострелкам надежный щит от воздушного нападения ВСУ
В рамках проведения специальной военной операции расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Тор» группировки войск «Восток» продолжают обеспечивать мотострелкам надежный щит от воздушного нападения украинских националистов.
Российские штурмовики уверенно продвигаются в глубину обороны противника в районах населенных пунктов Нескучное и Великая Новоселка. Основной задачей расчётов ПВО является защита критически важной инфраструктуру, транспортных артерий и целых населенных пунктов. А цель может быть любой, от FPV- дрона до реактивных систем залпового огня.
«На специальной военной операции мы в основном работаем по беспилотным летательным аппаратам, таким как «Фурия», «Лелека». Мы очень эффективно их уничтожаем, но также можем работать и по крылатым ракетам, управляемым авиабомбам, по реактивным системам залпового огня», - рассказал в ходе беседы начальник расчёта с позывным «Лев».
ЗРК «Тор» способен в движении обнаруживать, захватывать и уничтожать одновременно до 4-х целей воздушного типа. Занять огневую точку, развернуть пусковую установку и обнаружить цель экипаж боевой машины успевает всего за две минуты.