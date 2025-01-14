14.01.2025 (09:00)

Расчеты ПВО группировки войск «Восток» продолжают обеспечивать мотострелкам надежный щит от воздушного нападения ВСУ



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Расчеты ПВО группировки войск «Восток» продолжают обеспечивать мотострелкам надежный щит от воздушного нападения ВСУ

В рамках проведения специальной военной операции расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Тор» группировки войск «Восток» продолжают обеспечивать мотострелкам надежный щит от воздушного нападения украинских националистов.

Российские штурмовики уверенно продвигаются в глубину обороны противника в районах населенных пунктов Нескучное и Великая Новоселка. Основной задачей расчётов ПВО является защита критически важной инфраструктуру, транспортных артерий и целых населенных пунктов. А цель может быть любой, от FPV- дрона до реактивных систем залпового огня.

«На специальной военной операции мы в основном работаем по беспилотным летательным аппаратам, таким как «Фурия», «Лелека». Мы очень эффективно их уничтожаем, но также можем работать и по крылатым ракетам, управляемым авиабомбам, по реактивным системам залпового огня», - рассказал в ходе беседы начальник расчёта с позывным «Лев».

ЗРК «Тор» способен в движении обнаруживать, захватывать и уничтожать одновременно до 4-х целей воздушного типа. Занять огневую точку, развернуть пусковую установку и обнаружить цель экипаж боевой машины успевает всего за две минуты.

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