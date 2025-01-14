14.01.2025 (08:30)

Расчеты РСЗО «Град» 9-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады обеспечивают продвижение штурмовых подразделений на Донецком направлении СВО



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Расчеты РСЗО «Град» 9-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады обеспечивают продвижение штурмовых подразделений на Донецком направлении СВО

Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» 9-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 51-й гвардейской общевойсковой армии ежедневно наносят ракетные удары по опорным пунктам и районам сосредоточения личного состава и техники ВСУ на Донецком направлении специальной военной операции.

На сверку координат - считанные минуты. Цели - тыловые районы ВСУ на Донецком направлении СВО: опорные и командные пункты, склады с боеприпасами.

Совершив скоростной марш на стартовые позиции из района боевого дежурства, артиллеристы развернули установку «Град» и нанесли огневое поражение по целям ВСУ, поддерживая продвижение штурмовых подразделений российской армии.

После нанесения удара расчеты РСЗО «Град» покидают огневую позицию, заряжание боевой машины военнослужащие производят в запасных районах, после чего выдвигаются на новые огневые позиции для нанесения ударов по вновь выявленным целям.

Каждый реактивный снаряд весит более восьмидесяти килограммов, но артиллеристам не привыкать работать с тяжестями. Полный боекомплект из 40 снарядов они заряжают по два-три раза в день, дефицита боеприпасов нет.

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