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14.01.2025 (08:30)

Расчеты РСЗО «Град» 9-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады обеспечивают продвижение штурмовых подразделений на Донецком направлении СВО

Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» 9-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 51-й гвардейской общевойсковой армии ежедневно наносят ракетные удары по опорным пунктам и районам сосредоточения личного состава и техники ВСУ на Донецком направлении специальной военной операции.

На сверку координат - считанные минуты. Цели - тыловые районы ВСУ на Донецком направлении СВО: опорные и командные пункты, склады с боеприпасами.

Совершив скоростной марш на стартовые позиции из района боевого дежурства, артиллеристы развернули установку «Град» и нанесли огневое поражение по целям ВСУ, поддерживая продвижение штурмовых подразделений российской армии.

После нанесения удара расчеты РСЗО «Град» покидают огневую позицию, заряжание боевой машины военнослужащие производят в запасных районах, после чего выдвигаются на новые огневые позиции для нанесения ударов по вновь выявленным целям.

Каждый реактивный снаряд весит более восьмидесяти килограммов, но артиллеристам не привыкать работать с тяжестями. Полный боекомплект из 40 снарядов они заряжают по два-три раза в день, дефицита боеприпасов нет.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Специальная военная операция
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