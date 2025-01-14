14.01.2025 (08:30)
Расчеты РСЗО «Град» 9-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады обеспечивают продвижение штурмовых подразделений на Донецком направлении СВО
Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» 9-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 51-й гвардейской общевойсковой армии ежедневно наносят ракетные удары по опорным пунктам и районам сосредоточения личного состава и техники ВСУ на Донецком направлении специальной военной операции.
На сверку координат - считанные минуты. Цели - тыловые районы ВСУ на Донецком направлении СВО: опорные и командные пункты, склады с боеприпасами.
Совершив скоростной марш на стартовые позиции из района боевого дежурства, артиллеристы развернули установку «Град» и нанесли огневое поражение по целям ВСУ, поддерживая продвижение штурмовых подразделений российской армии.
После нанесения удара расчеты РСЗО «Град» покидают огневую позицию, заряжание боевой машины военнослужащие производят в запасных районах, после чего выдвигаются на новые огневые позиции для нанесения ударов по вновь выявленным целям.
Каждый реактивный снаряд весит более восьмидесяти килограммов, но артиллеристам не привыкать работать с тяжестями. Полный боекомплект из 40 снарядов они заряжают по два-три раза в день, дефицита боеприпасов нет.