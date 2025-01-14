14.01.2025 (08:00)

Расчёт РСЗО «Град» группировки войск «Центр» уничтожил опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении СВО



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Расчёт РСЗО «Град» группировки войск «Центр» уничтожил опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении СВО

Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» группировки войск «Центр», нанес артиллерийский удар по опорному пункту противника, а также сорвал ротацию подразделений ВСУ на Красноармейском направлении специальной военной операции.

Получив координаты цели, военнослужащие прибыли в район боевого применения, за считанные минуты произвели развёртывание боевой машины из походного положения в боевое и произвели залп осколочно-фугасными снарядами по опорному пункту ВСУ. Артиллерийский удар обеспечил поддержал действия штурмовых подразделений на позиции противника, поразив его основные огневые точки.

Контроль поражения целей и передачу координат местоположения украинских боевиков осуществляли военнослужащие расчёта беспилотных летательных аппаратов разведывательного подразделения группировки.

Слаженная совместная боевая работа военнослужащих расчётов и штурмовых подразделений, позволила нанести оперативное огневое поражение выявленных мест скопления живой силы и вражеской техники, а также поддержать продвижение войск, накрывая огнем позиции ВСУ.

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