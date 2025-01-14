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14.01.2025 (08:00)

Расчёт РСЗО «Град» группировки войск «Центр» уничтожил опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении СВО

Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» группировки войск «Центр», нанес артиллерийский удар по опорному пункту противника, а также сорвал ротацию подразделений ВСУ на Красноармейском направлении специальной военной операции.

Получив координаты цели, военнослужащие прибыли в район боевого применения, за считанные минуты произвели развёртывание боевой машины из походного положения в боевое и произвели залп осколочно-фугасными снарядами по опорному пункту ВСУ. Артиллерийский удар обеспечил поддержал действия штурмовых подразделений на позиции противника, поразив его основные огневые точки.

Контроль поражения целей и передачу координат местоположения украинских боевиков осуществляли военнослужащие расчёта беспилотных летательных аппаратов разведывательного подразделения группировки.

Слаженная совместная боевая работа военнослужащих расчётов и штурмовых подразделений, позволила нанести оперативное огневое поражение выявленных мест скопления живой силы и вражеской техники, а также поддержать продвижение войск, накрывая огнем позиции ВСУ.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Специальная военная операция
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