14.01.2025 (08:00)
Расчёт РСЗО «Град» группировки войск «Центр» уничтожил опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении СВО
Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» группировки войск «Центр», нанес артиллерийский удар по опорному пункту противника, а также сорвал ротацию подразделений ВСУ на Красноармейском направлении специальной военной операции.
Получив координаты цели, военнослужащие прибыли в район боевого применения, за считанные минуты произвели развёртывание боевой машины из походного положения в боевое и произвели залп осколочно-фугасными снарядами по опорному пункту ВСУ. Артиллерийский удар обеспечил поддержал действия штурмовых подразделений на позиции противника, поразив его основные огневые точки.
Контроль поражения целей и передачу координат местоположения украинских боевиков осуществляли военнослужащие расчёта беспилотных летательных аппаратов разведывательного подразделения группировки.
Слаженная совместная боевая работа военнослужащих расчётов и штурмовых подразделений, позволила нанести оперативное огневое поражение выявленных мест скопления живой силы и вражеской техники, а также поддержать продвижение войск, накрывая огнем позиции ВСУ.