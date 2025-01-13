13.01.2025 (21:30)

Специалисты войск РХБ защиты ЦВО отработали прикрытие пунктов управления войсками в Свердловской области

Подразделения войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Центрального военного округа (ЦВО) отработали прикрытие пунктов управления войсками от ударных беспилотников «противника» аэрозольной завесой на полигоне в Свердловской области.

По замыслу тренировки условный противник пытался нанести удар по командным пунктам группой ударных беспилотников. Подразделения РХБ защиты применили термодымовые машины ТДА-3 для создания в радиусе нескольких километров сплошной аэрозольной завесы. Благодаря слаженным действиям военнослужащих военные объекты были скрыты от воздушной разведки и удара.

Кроме того, в рамках проведения занятий военные химики дополнительно отработали нормативы по применению личным составом противогаза и общевойскового защитного комплекта (ОЗК).

В практических действиях приняли участие около 100 военнослужащих, было задействовано около 10 единиц военной и специальной техники.

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