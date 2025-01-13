13.01.2025 (22:00)

Военнослужащие ЦВО отработали навыки оказания первой медицинской помощи в полевых условиях на полигоне под Екатеринбургом

Военнослужащие гвардейского мотострелкового полка Центрального военного округа (ЦВО) отработали навыки оказания первой медицинской помощи в полевых условиях на полигоне под Екатеринбургом. Занятие было организовано под руководством опытных санинструкторов – участников специальной военной операции (СВО).

В ходе занятия военнослужащим рассказали о том, что такое «красная», «жёлтая» и «зелёная» зоны, порядке и особенностях оказания первой медпомощи в каждой из них. Кроме того, санинструкторы напомнили личному составу о том, что необходимо иметь в составе армейской аптечки и что из подручных материалов можно использовать для оказания самопомощи.

Затем военнослужащие отработали определение вида кровотечения, порядок наложения давящей повязки или жгута для остановки кровотечения, выполнили наложение шины на повреждённую конечность. В ходе занятия особое внимание было уделено организации эвакуации различными способами условно раненного военнослужащего.

Занятия и тренировки по тактической медицине проходят регулярно для военнослужащих всех категорий, которые проходят службу в соединениях и воинских частях ЦВО. Процесс обучения построен на основе опыта, полученного в зоне СВО и других локальных конфликтов современности. Главной целью является совершенствование навыков военнослужащих по оказанию медпомощи и минимизации потерь личного состава при полученных ранений во время выполнения боевых и специальных задач.

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