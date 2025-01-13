Для корректной и безопасной работы сайта Минобороны России и его сервисов используйте браузеры с поддержкой российских сертификатов или установите корневой сертификат Минцифры России
Карта сайта
Русскийx
RSS Youtube Rutube VKontakte Odnoklassniki Telegram
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

13.01.2025 (22:00)

Военнослужащие ЦВО отработали навыки оказания первой медицинской помощи в полевых условиях на полигоне под Екатеринбургом

Военнослужащие гвардейского мотострелкового полка Центрального военного округа (ЦВО) отработали навыки оказания первой медицинской помощи в полевых условиях на полигоне под Екатеринбургом. Занятие было организовано под руководством опытных санинструкторов – участников специальной военной операции (СВО).

В ходе занятия военнослужащим рассказали о том, что такое «красная», «жёлтая» и «зелёная» зоны, порядке и особенностях оказания первой медпомощи в каждой из них. Кроме того, санинструкторы напомнили личному составу о том, что необходимо иметь в составе армейской аптечки и что из подручных материалов можно использовать для оказания самопомощи.

Затем военнослужащие отработали определение вида кровотечения, порядок наложения давящей повязки или жгута для остановки кровотечения, выполнили наложение шины на повреждённую конечность. В ходе занятия особое внимание было уделено организации эвакуации различными способами условно раненного военнослужащего.

Занятия и тренировки по тактической медицине проходят регулярно для военнослужащих всех категорий, которые проходят службу в соединениях и воинских частях ЦВО. Процесс обучения построен на основе опыта, полученного в зоне СВО и других локальных конфликтов современности. Главной целью является совершенствование навыков военнослужащих по оказанию медпомощи и минимизации потерь личного состава при полученных ранений во время выполнения боевых и специальных задач.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Центральный военный округ , Специальная подготовка , Медицина
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false