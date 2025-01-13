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13.01.2025 (21:00)

Будущие офицеры - артиллеристы провели информационно-агитационную встречу со школьниками Татарстана

Курсанты Михайловской военной артиллерийской академии провели информационно-агитационную встречу с учащимися Камско-Устьинской кадетской школы-интернат имени Героя Советского Союза М. А. Чиркова Республики Татарстан.

Будущие офицеры рассказали о специфике обучения в военной академии, порядке поступления в ведомственное учебное заведение, а также льготах и социальных гарантиях, которые предоставляет государство военнослужащим и членам их семей. Кроме того, курсанты рассказали личные истории о том, почему приняли решение связать свою жизнь со службой Родине, какими качествами необходимо обладать современному военнослужащему и ответили на все возникшие вопросы школьников.

Основная цель таких встреч – профориентация школьников, популяризация военной службы в глазах молодого поколения. В рамках информационно-агитационных мероприятий потенциальные абитуриенты получают всю необходимую информацию о порядке поступления и обучения, узнают о направлениях и возможность задать все возникшие вопросы как преподавателям ведомственных учебных заведений, так и курсантам.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Центральный военный округ , Военное образование , Служба по контракту — Твой выбор!
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