13.01.2025 (21:00)
Будущие офицеры - артиллеристы провели информационно-агитационную встречу со школьниками Татарстана
Курсанты Михайловской военной артиллерийской академии провели информационно-агитационную встречу с учащимися Камско-Устьинской кадетской школы-интернат имени Героя Советского Союза М. А. Чиркова Республики Татарстан.
Будущие офицеры рассказали о специфике обучения в военной академии, порядке поступления в ведомственное учебное заведение, а также льготах и социальных гарантиях, которые предоставляет государство военнослужащим и членам их семей. Кроме того, курсанты рассказали личные истории о том, почему приняли решение связать свою жизнь со службой Родине, какими качествами необходимо обладать современному военнослужащему и ответили на все возникшие вопросы школьников.
Основная цель таких встреч – профориентация школьников, популяризация военной службы в глазах молодого поколения. В рамках информационно-агитационных мероприятий потенциальные абитуриенты получают всю необходимую информацию о порядке поступления и обучения, узнают о направлениях и возможность задать все возникшие вопросы как преподавателям ведомственных учебных заведений, так и курсантам.