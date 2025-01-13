13.01.2025 (20:30)

Скрытую радиосеть управления войсками организовали военнослужащие соединения связи ЦВО в Новосибирской области

Военнослужащие соединения связи Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Новосибирской области, развернули устойчивую защищенную радиосеть управления соединениями, дислоцированными в Сибири. В ходе проведения радиотренировки военные связисты применили передовой опыт в организации систем связи, выработанный в условиях проведения специальной военной операции (СВО).

Для отработки практических действий военнослужащие использовали современные станции связи Р-166-05 «Артек» и комплексные аппаратные связи П-260 «Редут». Передача видеосигнала между командными пунктами соединений была осуществлена по радиорелейным каналам связи с помощью станций Р-419 Л1 и Р-431 АМ. Практическая работа на средствах связи проходила в условиях применения средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) условного противника.

Кроме этого, военнослужащими были отработаны действия по отражению нападения на комплексы связи беспилотников и FPV-дронов условного противника, а также выполнены нормативы по маскировке аппаратных связи и восстановлению поврежденных проводных линий связи.

В радиотренировке приняло участие более 40 военнослужащих соединения связи в Новосибирской области.

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