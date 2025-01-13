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13.01.2025 (20:00)

Горные мотострелки ЦВО при поддержке FPV-дронов захватили опорный пункт условного противника в ходе тренировки в Туве

Военнослужащие горного мотострелкового соединения Центрального военного округ (ЦВО) при поддержке операторов FPV-дронов отработали задачи по захвату опорного пункта условного противника в ходе тренировки на полигоне в Республике Тыва.

В ходе мероприятия боевой подготовки военнослужащие отработали штурмовые действия и уничтожение огневых точек противника при поддержке операторов БЛА, которые атаковали дронами-камикадзе мишени, имитирующие пулеметные расчеты и огневые точки условного противника. После атаки дронов штурмовая группа заняла окоп и выдвинулась на зачистку следующей позиции, где также после серии ударов с воздуха условный противник был уничтожен, а штурмовики заняли необходимые позиции.

В отработке практических действий было задействовано более 50 военнослужащих, операторами БЛА было запущено до 10 дронов-камикадзе.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Мотострелковые войска , Центральный военный округ , Боевая подготовка , Беспилотные летательные аппараты (БпЛА)
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