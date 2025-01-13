13.01.2025 (19:30)
Подразделения ПВО ЦВО отработали уничтожение высокоскоростных целей в Алтайском крае
Подразделения противовоздушной обороны общевойскового объединения Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированные в Алтайском крае, в ходе занятия отработали уничтожение высокоскоростных целей.
По замыслу занятия, дежурными расчетами был выявлен пуск высокоманёвренных динамических целей по месту дислокации военных объектов. Военнослужащие подразделений ПВО развернули зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) «Бук-М3» и «Бук-М2». При появлении целей условного противника на радарах расчеты взяли высокоскоростные цели на сопровождение и уничтожили при входе в зону поражения комплексов пусками без расхода боеприпасов. Всего было поражено более 5 целей.
Кроме того, малоразмерные летательные аппараты условного противника планировали нанести поражение зенитно-ракетным комплексам в ходе совершения марша. Для противодействия военнослужащие задействовали ПЗРК «Верба» и уничтожили цели на высотах от 300 до 1500 метров.
В занятиях приняло участие более 20 военнослужащих и 3 единиц военной техники.