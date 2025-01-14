14.01.2025 (07:30)

Артиллеристы группировки войск «Днепр» нанесли удар по позициям противника, спрятавшегося в заброшенной застройке в Запорожской области



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Артиллеристы группировки войск «Днепр» нанесли удар по позициям противника, спрятавшегося в заброшенной застройке в Запорожской области

Артиллерийский расчет 122-мм гаубицы Д-30 артиллерийского соединения 58 общевойсковой армии группировки войск Днепр нанес удар по позициям противника, оборудовавшего позиции в заброшенной застройке на Ореховском направлении в Запорожской области.

В течение нескольких дней расчеты беспилотных летательных аппаратов проводили разведку в данном районе, после того как было получено подтверждение о наличии укреплений и личного состава противника, координаты были переданы на пункт управления артиллерийского соединения.

После получения данных расчет 122-мм гаубицы Д-30 выдвинулся на позиции, навелся и произвел несколько выстрелов.

По результатам объективного контроля все назначенные цели были успешно поражены.

«Цели разные: пехота, машины, коробочки, блиндажи, укрытия. В основном всегда работа яркая, динамичная. Что из последнего? Бронемашину «казак» подбили, вскрывали блиндажи. Работаем, когда требует пехота. Вот и отрабатываем именно по цели, которую нам дают. Обнаружили цель - укреплённый блиндаж, получили разведданные, выдвинулись, навелись и точным выстрелом попали, отработали, а потом доложили, что с 1 выстрела цель была поражена. Расчет должен работать быстро, максимально быстро отработать, максимально быстро уйти от орудия, чтобы личный состав был в безопасности. Мы уже здесь более двух лет, поэтому каждый свою работу знает от а до я, не нужно ничего никому говорить», - рассказал о работе своего расчета командир орудия с позывным «Репа».

Артиллеристы группировки войск Днепр продолжают выполнять огневые задачи по подавлению артиллерийских батарей и пунктов управления ВСУ, уничтожению огневых средств, складов боеприпасов, вооружения, военной техники и личного состава противника.

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