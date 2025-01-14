14.01.2025 (07:00)
Военнослужащие трубопроводных подразделений МВО отработали нормативы накануне профессионального праздника
Военнослужащие трубопроводного батальона Московского военного округа (МВО) провели занятие по прокладке трубопровода и перекачке топлива через магистраль на дальние расстояния.
По замыслу практических действий, военнослужащим предстояло выполнить развертывание пункта пожарной безопасности, раскачку дизельного топлива из железнодорожной цистерны в условный район действий общевойсковых подразделений.
Проведя необходимые замеры основных показателей принимаемого топлива, военнослужащие трубопроводного батальона возвели магистраль для перекачки топлива из района базирования в дополнительные цистерны.
Командование отметило успешное выполнение поставленных задач и высокий профессионализм военнослужащих.
Справочно:
Трубопроводные войска – специальное формирование в Вооруженных Силах Российской Федерации. Его задача – снабжение армии топливом или водой во время военных конфликтов и в мирное время.
Полевые трубопроводы незаменимы в чрезвычайных ситуациях – при пожарах и возгораниях, техногенных и природных катастрофах.