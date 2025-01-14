14.01.2025 (07:00)

Военнослужащие трубопроводных подразделений МВО отработали нормативы накануне профессионального праздника



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Военнослужащие трубопроводных подразделений МВО отработали нормативы накануне профессионального праздника

Военнослужащие трубопроводного батальона Московского военного округа (МВО) провели занятие по прокладке трубопровода и перекачке топлива через магистраль на дальние расстояния.

По замыслу практических действий, военнослужащим предстояло выполнить развертывание пункта пожарной безопасности, раскачку дизельного топлива из железнодорожной цистерны в условный район действий общевойсковых подразделений.

Проведя необходимые замеры основных показателей принимаемого топлива, военнослужащие трубопроводного батальона возвели магистраль для перекачки топлива из района базирования в дополнительные цистерны.

Командование отметило успешное выполнение поставленных задач и высокий профессионализм военнослужащих.

Справочно:

Трубопроводные войска – специальное формирование в Вооруженных Силах Российской Федерации. Его задача – снабжение армии топливом или водой во время военных конфликтов и в мирное время.

Полевые трубопроводы незаменимы в чрезвычайных ситуациях – при пожарах и возгораниях, техногенных и природных катастрофах.

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