14.01.2025 (06:30)

Расчеты 152-мм САУ 2С19 «Мста-С» артиллерийского соединения ВДВ уничтожили опорный пункт ВСУ в приграничном районе Курской области



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Расчеты 152-мм САУ 2С19 «Мста-С» артиллерийского соединения ВДВ уничтожили опорный пункт ВСУ в приграничном районе Курской области

Расчеты 152-мм самоходных артиллерийских установок (САУ) 2С19 «Мста-С» артиллерийского соединения ВДВ выполняют огневые задачи по уничтожению бронетехники, огневых средств, складов боеприпасов, укрепленных позиций ВСУ в приграничных районах Курской области.

Артиллеристы круглосуточно работают в сложнейших условиях, от занятия позиции и нанесения огневого поражения уходит всего несколько минут, эти навыки уже отработаны до автоматизма. Артиллеристы ведут огонь на дальность до 29 километров, скорость прицельной стрельбы достигает восемь выстрелов в минуту.

В ходе разведывательно-поисковых действий и средств воздушной разведки были обнаружены укреплённые позиции противника с укрытой пехотой. Координаты были незамедлительно переданы на пункт управления артиллерией, для их уничтожения.

Экипажи самоходных орудий «Мста-С» совершили марш на огневые позиции и после проведения прицеливания поразили опорный пункт противника, уничтожив большое количество личного состава ВСУ, что в дальнейшем помогло штурмовым подразделениям десантников зайти на опорный пункт, занять его и произвести зачистку.

Выявлять цели и корректировать огонь помогают расчеты беспилотной авиации.

Когда цель поражена, расчет быстро выполняет перекат меняя позицию для выполнения новых задач.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице