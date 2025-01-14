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14.01.2025 (06:00)

Расчеты современных БпЛА СКАТ 350 М отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Север» вскрыли пункты временной дислокации, боевую технику и живую силу подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области

Артиллеристы группировки войск «Север» в тесном взаимодействии с военнослужащими роты беспилотных летательных аппаратов отдельной гвардейской мотострелковой бригады ежедневно наносят ощутимый урон живой силе и боевой технике ВСУ в приграничном районе Курской области.

Расчеты разведывательных беспилотных летальных аппаратов (БпЛА) СКАТ 350 М отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Север» в круглосуточном режиме осуществляют контроль за противником, а также корректируют нанесение огневого поражения позиций ВСУ артиллерийскими подразделениями.

БпЛА СКАТ 350 М предназначен для воздушного наблюдения и поиска объектов в оптическом и инфракрасном диапазонах, точного наведения российских средств поражения на объекты противника. Беспилотники хорошо себя зарекомендовали и в настоящее время применяются по всей линии боевого соприкосновения.

Для полного развертывания оборудования и запуска беспилотника в небо требуется несколько минут.

На беспилотнике используется целевая нагрузка с высокими эксплуатационными характеристиками, а также реализованы технические решения, улучшающие функционирование дневной и тепловизионной камер. Современный модуль с обновленными алгоритмами облегчает работу оператора БпЛА по захвату и устойчивому сопровождению целей.

Также с использованием беспилотников производится наблюдение за перемещением военной техники, замаскированными командными пунктами и огневыми точками, а также новыми укрепрайонами противника.

На кадрах разведывательный БпЛА СКАТ 350 М взмывает в небо на боевое дежурство. В этот раз в ходе боевой работы расчет БпЛА выявил два бронетранспортера ВСУ, выгружавших пехоту для ротации на позициях.

После анализа полученных разведданных координаты целей были переданы командованию, и по ним отработала артиллерия.

Обнаруженные цели в результате точных ударов артиллерией были уничтожены, что подтверждено кадрами объективного контроля, полученными в режиме реального времени.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Беспилотные летательные аппараты (БпЛА) , Специальная военная операция
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