14.01.2025 (05:30)

РСЗО «Ураган» артиллерийского соединения группировки войск «Запад» при выполнении огневых задач уничтожили скопление бронетехники и живой силы ВСУ в зоне проведения СВО



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player РСЗО «Ураган» артиллерийского соединения группировки войск «Запад» при выполнении огневых задач уничтожили скопление бронетехники и живой силы ВСУ в зоне проведения СВО

Реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» артиллерийского соединения группировки войск «Запад» днем и ночью выполняют огневые задачи по поражению артиллерийских батарей, бронетехники мотопехотных и танковых подразделений противника в местах сосредоточения и на марше, разрушения пунктов управления, опорных пунктов, узлов связи, складов боеприпасов и других целей в зоне проведения специальной военной операции.

Расчёты РСЗО в полной боевой готовности на дежурстве находится круглосуточно. Новая задача может поступить в любой момент. И, как только звучит команда, расчеты «Ураганов» выезжают из укрытия и оперативно готовят боевые машины к ведению огня.

В этот раз расчеты РСЗО «Ураган» при выполнении огневых задач уничтожили скопление бронетехники и живой силы ВСУ на одном из направлений в зоне проведения СВО.

В ходе проведения воздушной разведки расчет беспилотного летательного аппарата вскрыл места временного размещения бронетехники и боевиков ВСУ и передали информацию на командный пункт артиллерии.

После получения координат целей от военнослужащих беспилотной авиации и данных разведки расчеты боевых машин 220-мм реактивных систем залпового огня «Ураган» прибыли на огневые позиции, произвели развертывание и нанесли ракетный удар реактивными снарядами по противнику. В результате поражения вскрытых целей противник понес потери в бронетехнике и живой силе. Кроме того, в результате возгорания был уничтожен склад боеприпасов ВСУ.

Корректировка артиллерийского огня и фиксирование уничтожения целей производилась с помощью расчетов БпЛА, которые в режиме реального времени передавали результаты огневого поражения на командный пункт артиллерии.

После проведения боевой стрельбы расчеты РСЗО «Ураган» совершили смену огневых позиций на запасные для исключения нанесения ответного огня со стороны противника.

В ходе выполнения боевых задач артиллеристами применяются осколочно-фугасные боеприпасы, что позволяет нанести максимальный урон фортификационным сооружениям, заглубленным бетонированным укреплениям и бронетехники противника.

Высокая дальность и большая площадь поражения «Ураганов» дают возможность с их помощью вести эффективную контрбатарейную борьбу и атаковать тыловые позиции противника, нарушая пути снабжения украинских боевиков.

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