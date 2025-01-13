13.01.2025 (19:00)

На общевойсковом полигоне Ленинградского военного округа проходят подготовку штурмовые подразделения

Личный состав мотострелковых подразделений Ленинградского военного округа продолжают осваивать курс по боевой подготовке. Инструкторы с опытом СВО передают свои знания штурмовым подразделениям на общевойсковом полигоне в Ленинградской области.

Для бойцов это первое занятие на полигоне. Но они уже отрабатывают различные сценарии, чтобы в реальном бою быстро и эффективно выполнить боевую задачу.

В ходе тренировок бойцы штурмовых отрядов отрабатывают навыки ведения стрелкового боя из окопа, захват огневых позиций противника. Особое внимание уделяется тактическому перемещению на поле боя. Каждый такой элемент бойцы, отрабатывают по несколько десятков раз, чтобы довести все действия до автоматизма.

Так же военнослужащие проходят обучение по тактической медицине, что бы каждый боец мог правильно и своевременно оказать необходимую помощь товарищу, получившему ранение и передать его эвакуационной группе. Подготовка военнослужащих проводится интенсивнро,8 часов днём и 4 часа ночью, так как штурмовые группы первыми вступают в бой с противником, выбивая его с занимаемых позиций.

Данные штурмовые подразделения ленинградского военного округа по окончанию обучения отправятся в зону проведения специальной военной операции в составе группировки войск «Север».

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