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13.01.2025 (18:30)

На Балтийском флоте прошло учение по отражению нападения беспилотных летательных аппаратов условного противника

На Балтийском флоте прошло учение по противовоздушной обороне по отражению нападения беспилотных летательных аппаратов условного противника.

Расчёт БПЛА БФ управлял беспилотниками, которые должны были обнаружить и уничтожить корабельные расчёты ПВО.

Экипажи кораблей, базирующихся в г. Балтийске, в отведенные временные нормативы обнаружили и условно поразили «беспилотники».

Подобные учения регулярно проводятся на флоте и предназначены не только для отработки навыков корабельных и наземных расчётов ПВО, но и для выработки командирами подразделений нестандартных решений и эффективных методов по организации поиска, обнаружения и противодействия БПЛА.

В тренировках было задействовано свыше 200 военнослужащих флота в составе дежурных смен и расчетов корабельных комплексов ПВО.

Отдел информационного обеспечения Балтийского региона (г. Калининград)
Метки:
Балтийский флот , Боевая подготовка , Беспилотные летательные аппараты (БпЛА)
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