13.01.2025 (18:00)

День безопасности дорожного движения проведен на Балтийском флоте

В городе Балтийск, в соединениях и воинских частях Балтийского флота, инспекторами 261 ВАИ (территориальной) проведен день безопасности дорожного движения в рамках профилактической акции «За безопасность дорожного движения».

Главная цель мероприятия - повышение эффективности работы органов военного управления и командиров всех степеней по предупреждению дорожно-транспортных происшествий при эксплуатации служебных и личных автомобилей, недопущению гибели и травматизма на дорогах детей, военнослужащих и гражданских лиц.

В рамках дня безопасности дорожного движения с водителями проводились занятия со сдачей зачетов на знание правил дорожного движения и требований безопасности по управлению автомобильной техникой. К занятиям привлекались военнослужащие Балтийского флота по призыву и контракту, проходящие службу в должностях водителей и механиков-водителей автомобильной и гусеничной техники.

Кроме того, военнослужащие ВАИ организовали занятия с военнослужащими-водителями и владельцами личного автотранспорта, на которых рассматривали вопросы соблюдения правил проезда участков дорог вблизи образовательных учреждений, перевозки детей, использования детских кресел и ремней безопасности.

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