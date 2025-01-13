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13.01.2025 (15:00)

Подразделениями группировки войск «Центр» был освобождён населенный пункт Песчаное ДНР на Красноармейском направлении СВО

Подразделениями 74-ой отдельной гвардейской мотострелковой бригады и 55-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады (горной) группировки войск «Центр» был освобожден населенный пункт Песчаное Донецкой Народной Республики.

В ходе наступательных действий в районе населенного пункта Песчаное ДНР расчётами разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) бригады проведена разведка по выявлению огневых позиций, а также мест скопления живой силы ВСУ, расположенных в лесополосах. Для уничтожения вскрытых позиций были задействованы расчеты артиллерии, а также расчёты ударных дронов, в том числе с системами сбросов боеприпасов.

Военнослужащие водрузили флаг России в освобождённом населенном пункте и продолжают громить подразделения ВСУ, освобождая земли Донецкой Народной Республики.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Специальная военная операция
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