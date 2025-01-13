13.01.2025 (15:00)

Подразделениями группировки войск «Центр» был освобождён населенный пункт Песчаное ДНР на Красноармейском направлении СВО



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Подразделениями группировки войск «Центр» был освобождён населенный пункт Песчаное ДНР на Красноармейском направлении СВО

Подразделениями 74-ой отдельной гвардейской мотострелковой бригады и 55-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады (горной) группировки войск «Центр» был освобожден населенный пункт Песчаное Донецкой Народной Республики.

В ходе наступательных действий в районе населенного пункта Песчаное ДНР расчётами разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) бригады проведена разведка по выявлению огневых позиций, а также мест скопления живой силы ВСУ, расположенных в лесополосах. Для уничтожения вскрытых позиций были задействованы расчеты артиллерии, а также расчёты ударных дронов, в том числе с системами сбросов боеприпасов.

Военнослужащие водрузили флаг России в освобождённом населенном пункте и продолжают громить подразделения ВСУ, освобождая земли Донецкой Народной Республики.

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