13.01.2025 (15:00)
Подразделениями группировки войск «Центр» был освобождён населенный пункт Песчаное ДНР на Красноармейском направлении СВО
Подразделениями 74-ой отдельной гвардейской мотострелковой бригады и 55-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады (горной) группировки войск «Центр» был освобожден населенный пункт Песчаное Донецкой Народной Республики.
В ходе наступательных действий в районе населенного пункта Песчаное ДНР расчётами разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) бригады проведена разведка по выявлению огневых позиций, а также мест скопления живой силы ВСУ, расположенных в лесополосах. Для уничтожения вскрытых позиций были задействованы расчеты артиллерии, а также расчёты ударных дронов, в том числе с системами сбросов боеприпасов.
Военнослужащие водрузили флаг России в освобождённом населенном пункте и продолжают громить подразделения ВСУ, освобождая земли Донецкой Народной Республики.