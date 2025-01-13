13.01.2025 (14:25)

Сводка Минобороны России о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области (по состоянию на 13 января 2025 г.)

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области.

Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям танковой, четырех механизированных, трех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и двух бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Викторовка, Гончаровка, Гуево, Косица, Кубаткин, Куриловка, Лебедевка, Малая Локня, Махновка, Николаевка, Николаево-Дарьино, Новая Сорочина, Погребки, Свердликово и Черкасское Поречное. Отражены пять контратак противника.

Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Бондаревка, Дмитрюков, Кругленькое, 1-й Княжий, Мартыновка, Меловой, Михайловка, Николаево-Дарьино, Никольский, Южный, а также Басовка, Беловоды, Веселовка, Водолаги, Журавка, Ободы и Юнаковка в Сумской области.

За сутки потери ВСУ составили более 230 военнослужащих, уничтожены три танка, боевая машина пехоты, шесть боевых бронированных машин, семь автомобилей, четыре самоходные артиллерийские установки, два миномета, станция радиоэлектронной борьбы и станция контрбатарейной борьбы.

Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 51430 военнослужащих, 300 танков, 229 боевых машин пехоты, 166 бронетранспортеров, 1539 боевых бронированных машин, 1456 автомобилей, 358 артиллерийских орудий, 44 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и шесть MLRS производства США, 16 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, восемь транспортно-заряжающих машин, 93 станции РЭБ, 14 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 30 единиц инженерной и другой техники, из них 15 инженерных машин разграждения, одну установку разминирования УР-77, а также восемь бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

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