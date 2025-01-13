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13.01.2025 (16:30)

Связисты ЦВО отработали развертывание аппаратных станций в Самарской области

Военнослужащие соединения управления общевойсковой армии Центрального военного округа отработали развертывания аппаратных станций, командно-штабных машин и кабельных линий связи в Самарской области.

Практические действия прошли на Рощинском полигоне. Экипажи КШМ отработали нормативы по развертыванию средств связи и организовали привязку к стационарному узлу связи по проводным линиям. Военнослужащие создали единую сеть для обеспечения непрерывного и устойчивого управления подразделениями. Так же был проведен комплекс мероприятий по защите средств связи от радиоразведки условного противника.

В практических занятиях приняли участие более 30 военнослужащих, было задействовано около 5 единиц военной техники.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Центральный военный округ , Боевая подготовка , Войска связи
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