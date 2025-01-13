13.01.2025 (16:00)

Юнармейцы Кузбасса приняли участие в патриотической акции «Дорога к обелиску»

Юнармейцы Новокузнецкого муниципального округа Кемеровской области приняли участие во Всероссийской патриотической акции «Дорога к обелиску».

В рамках акции под руководством старших наставников участники юнармейских отрядов очистили территорию вокруг Памятника героям Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., посвященного павшим воинам-сибирякам.

Школьники очистили от снега мемориальные плиты с именами советских воинов, а также привели в порядок территорию вокруг.

Всероссийская патриотическая акция «Дорога к обелиску» призвана привлечь молодых людей к сохранению памяти о подвигах защитников Отечества, увековечиванию имён погибших на воинских мемориалах, изучению исторического наследия страны.

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