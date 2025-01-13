13.01.2025 (15:30)

В Восточном военном округе в минувшие выходные состоялись церемонии приведения к Военной присяге свыше 1500 военнослужащих осеннего 2024 года призыва

На минувших выходных к военной присяге были приведены более 1500 новобранцев, проходящих военную службу в соединениях и воинских частях Восточного военного округа (ВВО). Они были призваны в ряды Вооруженных Сил в рамках осеннего призыва 2024 года.

В ходе церемоний приведения к Военной присяге новобранцы взяли на себя обязательства достойно исполнять воинский долг, мужественно защищать свободу, независимость и конституционный строй России, народ и Отечество.

Торжественное принятие военной присяги молодым пополнением начиналось с церемонии выноса государственного флага Российской Федерации и боевых знамен воинских частей.

С принятием присяги новобранцев поздравили их командиры воинских частей и соединений. По традиции с напутственными словами также выступили представители ветеранских организаций. Также, на церемонии представители командования подразделений рассказали молодому пополнению об истории и боевом пути их соединений и воинских частей.

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