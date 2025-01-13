13.01.2025 (17:00)

Большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц» Тихоокеанского флота принял на борт вертолёт морской авиации

В акватории залива Петра Великого на большом противолодочном корабле Тихоокеанского флота (ТОФ) «Адмирал Трибуц» проведена тренировка по приёму на борт вертолёта морской авиации Ка-27ПС.

Экипаж вертолёта совершил перелёт с аэродрома базирования в Приморском крае, в ходе которого попутно отработал полётные задания и разведку. На подлёте к району нахождения БПК вертолётчики провели тренировку по взаимодействию с воздушным командным пунктом управления боевого корабля. Военнослужащие авиационной группы на противолодочном корабле выполнили комплекс мероприятий по обеспечению посадки вертолётов на палубу.

После приёма вертолёта Ка-27ПС на борт экипаж корабля продолжил выполнение задач по предназначению в море. Запланированы тренировки взлётов и посадок вертолета на корабль как на ходу, так и в дрейфе.

Помимо этого, вертолётчики отработают задачи во взаимодействии с экипажем корабля по проверке его радиотехнического вооружения, комплексов противовоздушной обороны, систем связи и управления авиацией.

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