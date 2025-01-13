Заявление Минобороны России

11 января 2025 года киевский режим, с целью прекращения поставок газа в европейские страны, предпринял попытку атаки с применением девяти БпЛА самолетного типа по инфраструктуре компрессорной станции «Русская» в н.п. ГАЙ-КОДЗОР (Краснодарский край), обеспечивающей подачу газа по трубопроводу «Турецкий поток».

В ходе отражения налета подразделениями ПВО все БпЛА были сбиты.

Пострадавших среди обслуживающего персонала компрессорной станции и разрушений нет. В результате падения осколков одного БпЛА получило незначительные повреждения здание и оборудование газоизмерительной станции на территории КС «Русская».

Дежурными расчетами по аварийному реагированию ПАО «Газпром» последствия падения осколков оперативно устранены, оборудование восстановлено.

Компрессорная станция осуществляет подачу газа в трубопровод «Турецкий поток» в штатном режиме. Сбоев в работе не допущено.