13.01.2025 (12:00)
Разведчики ЮВО в Карачаево-Черкесии приступили к занятиям по горной подготовке
Военнослужащие разведывательных подразделений мотострелкового (горного) соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Карачаево-Черкесской Республике, приступили к практическим занятиям по горной подготовке.
Особое внимание при подготовке разведчиков будет уделено занятиям по совершенствованию навыков действий в высокогорной местности, выживания, прогнозированию лавинной опасности, камнепадов, селей, организации спасательных работ.
Также военнослужащие проведут разведывательные и поисковые мероприятия в горной местности и лесном массиве, изучат способы устройства укрытий в условиях различных форм горного рельефа, отработают скоростную стрельбу.
Занятия проходят под руководством квалифицированных инструкторов-методистов и офицеров, имеющих опыт участия в специальной военной операции.
Все военнослужащие в ходе подготовки обеспечиваются специальными датчиками-маячками, позволяющими обнаружить попавшего в беду человека.
Разведчики приобретут навыки выживания и безопасного поведения в горной местности в условиях кислородного голодания, научатся пользоваться альпинистским снаряжением, ориентироваться на местности по карте и передвигаться по азимуту, оборудовать переправы через горные реки и ущелья.