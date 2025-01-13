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13.01.2025 (12:00)

Разведчики ЮВО в Карачаево-Черкесии приступили к занятиям по горной подготовке

Военнослужащие разведывательных подразделений мотострелкового (горного) соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Карачаево-Черкесской Республике, приступили к практическим занятиям по горной подготовке.

Особое внимание при подготовке разведчиков будет уделено занятиям по совершенствованию навыков действий в высокогорной местности, выживания, прогнозированию лавинной опасности, камнепадов, селей, организации спасательных работ.

Также военнослужащие проведут разведывательные и поисковые мероприятия в горной местности и лесном массиве, изучат способы устройства укрытий в условиях различных форм горного рельефа, отработают скоростную стрельбу.

Занятия проходят под руководством квалифицированных инструкторов-методистов и офицеров, имеющих опыт участия в специальной военной операции.

Все военнослужащие в ходе подготовки обеспечиваются специальными датчиками-маячками, позволяющими обнаружить попавшего в беду человека.

Разведчики приобретут навыки выживания и безопасного поведения в горной местности в условиях кислородного голодания, научатся пользоваться альпинистским снаряжением, ориентироваться на местности по карте и передвигаться по азимуту, оборудовать переправы через горные реки и ущелья.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Южный военный округ
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