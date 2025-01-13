13.01.2025 (11:00)

Первые добровольцы, заключившие контракт с Минобороны России в 2025 году, приступили к подготовке на полигоне в Ростовской области

Первая группа военнослужащих, заключивших контракт с Министерством обороны Российской Федерации в 2025 году, приступила к занятиям по боевой подготовке на одном из полигонов Южного военного округа (ЮВО) в Ростовской области.

Ежедневные занятия с отработкой тактических действий по захвату и удержанию опорных пунктов противника проходят под руководством инструкторов, имеющих опыт участия в специальной военной операции (СВО).

Инструкторским составом центра подготовки ЮВО разработана методика обучения, при которой в отработку элементов общевойскового боя включены все сопутствующие дисциплины. Учтены и вопросы оказания первой помощи при различных «ранениях», а также эвакуация условно раненых с поля боя под стрелковым, артиллерийским или смешанным обстрелом. Военнослужащих обучают, как действовать, в случаи получения контузии.

Современные методики обучения и содержание учебных предметов целиком и полностью основываются на опыте применения войск в различных конфликтах, в том числе в зоне проведения СВО.

Личный состав учится действовать в сложных ситуациях не только днем, но и в темное время суток, используя приборы ночного видения и различные средства разведки. После выполнения учебных задач, с военнослужащими проводится разбор ошибок и постановка новых задач.

После завершения обязательной программы боевой подготовки и слаживания подразделений военнослужащие направляются в зону проведения спецоперации для выполнения поставленных задач.

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