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13.01.2025 (14:30)

На российской авиационной базе в Армении летчики ЮВО продолжают выполнять плановые полеты

На военном аэродроме российской базы Южного военного округа (ЮВО) в Армении летчики современных модернизированных истребителей МиГ-29 продолжают плановые полеты по заданным маршрутам с выполнением начальных элементов пилотажа.

Также летчики совершенствуют навыки пилотирования в дневное время, полеты на разведку погоды, тренируют взлет в условиях короткого разгона и посадку в горной местности.

После отработки вводной части летный состав приступит к выполнению элементов сложного пилотажа, как в ходе одиночной подготовки, так и в составе звеньев днем и ночью в любых метеоусловиях.

Основной упор при подготовке офицерского состава соединения в новом году будет направлен на повышение их профессионализма.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Южный военный округ , Армения
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