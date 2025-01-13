13.01.2025 (14:30)

На российской авиационной базе в Армении летчики ЮВО продолжают выполнять плановые полеты

На военном аэродроме российской базы Южного военного округа (ЮВО) в Армении летчики современных модернизированных истребителей МиГ-29 продолжают плановые полеты по заданным маршрутам с выполнением начальных элементов пилотажа.

Также летчики совершенствуют навыки пилотирования в дневное время, полеты на разведку погоды, тренируют взлет в условиях короткого разгона и посадку в горной местности.

После отработки вводной части летный состав приступит к выполнению элементов сложного пилотажа, как в ходе одиночной подготовки, так и в составе звеньев днем и ночью в любых метеоусловиях.

Основной упор при подготовке офицерского состава соединения в новом году будет направлен на повышение их профессионализма.

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