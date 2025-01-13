13.01.2025 (13:30)

Военнослужащие штурмовых подразделений ЮВО отразили нападение группы условного противника на полигоне в Ставропольском крае

Военнослужащие штурмовых подразделений Южного военного округа (ЮВО) приступили к изучению тактики ведения оборонительных действий в ходе столкновения с условным противником на полигоне учебного центра ЮВО в Ставропольском крае.

На данных занятиях штурмовики отрабатывают вопросы контроля и удержания ранее освобожденных от противника позиций. Используя штатное стрелковое оружие, пулеметы ПКМ, ручные противотанковые гранатометы РПГ-7В и АГС-17 «Пламя», военнослужащие поразили цели, имитирующие бронетехнику и личный состав условного противника.

Занятие организовано с учетом опыта, приобретенного в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Инструкторы учебного центра уделяют особое внимание слаженным действиям штурмового подразделения: чтобы эффективно выполнить поставленную задачу, каждый военнослужащий должен был незамедлительно выполнить определенный порядок действий в соответствии с должностными обязанностями.

В результате учебного боя все цели были поражены. Военнослужащие выполнили задачу на оценку «хорошо».

Обязательная программа интенсивной боевой подготовки военнослужащих в центре подготовки ЮВО проходит от нескольких недель до месяца. Штурмовики практикуются в различных военных дисциплинах, в том числе в тактической медицине, инженерной, огневой и тактической подготовках. По завершении курса личный состав направляется в зону проведения СВО для выполнения задач по предназначению.

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