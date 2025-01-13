13.01.2025 (13:00)

Стрельбы из РПГ-7 провели гранатометчики общевойсковой армии ВВО в Амурской области

Военнослужащие общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Амурской области, выполнили боевые стрельбы.

Военнослужащие выполнили огневые задачи, как в наступлении, так и в обороне. При этом они совершенствовали навыки занятия и маскировки огневых позиций и скрытного перемещения на поле боя.

Огонь по мишеням, имитирующим наступающую пехоту и боевую технику противника, велся из ручных противотанковых гранатометов РПГ-7.

Перед боевыми стрельбами военнослужащие изучили принцип использования ручных гранатометов, типы снарядов и способы прицелевания.

В ходе выполнения упражнений учебных стрельб гранатометчики продемонстрировали высокую точность поражения мишеней.

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