13.01.2025 (11:30)

Занятия по экстремальному вождению боевых машин пехоты БМП-2 состоялись в Амурской области

На общевойсковом полигоне «Екатеринославский» общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированном в Амурской области, состоялись занятия по экстремальному вождению боевых машин пехоты БМП-2 с механиками-водителями мотострелкового соединения.

В ходе занятий военнослужащие преодолели трассу с искусственными и естественными препятствиями со средней скоростью свыше 30 км/ч. Подобные занятия требуют слаженности экипажей и тренируют мастерство и реакцию механиков-водителей.

Кроме того, в ходе занятия были выполнены нормативы по технической подготовке, установке аккумуляторной батареи, проверке технической жидкости, установке приборов ночного видения и постановке техники на железнодорожную платформу.

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