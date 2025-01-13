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13.01.2025 (10:00)

В Приморском крае военнослужащие Восточного военного округа обучаются управлению беспилотными летательными аппаратами

В Приморском крае на полигоне Восточного военного округа «Сергеевский» для военнослужащих, заключивших первый контракт с Министерством обороны Российской Федерации, проводится курс обучения управлению беспилотными летательными аппаратами (БЛА) квадрокоптерного типа.

При проведении практических занятий расчеты выполняют запуск аппаратов, полеты по заданному маршруту и посадку в назначенном месте.

Главной целью мероприятий является выработка личным составом навыков, необходимых для ведения воздушной разведки, геопространственного ориентирования, распознавания различных объектов, в том числе замаскированных.

Военнослужащие также выполняют полет на корректировку огня артиллерии, воздушную  разведку территории.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Восточный военный округ
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