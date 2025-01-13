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13.01.2025 (09:30)

Военнослужащие ВВО на Сахалине обучаются подавлять БпЛА при помощи антидроновых ружей «Гарпия»

В Сахалинской области на полигоне «Троицкий» военнослужащие армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) обучаются подавлению беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) при помощи антидроновых ружей «Гарпия».

На теоретических занятиях военнослужащие изучают тактико-технические характеристики ружья и способы его применения. Занятия проводят опытные инструкторы – специалисты  подразделений радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Перед практической частью военнослужащим наглядно демонстрируют разновидности БпЛА, принципы их работы, частоты данных устройств и способы их обезвреживания.

Также на занятиях инструкторы рассказывают и показывают методы обнаружения малоразмерных дронов, с учётом специфики, применяемой в боевых условиях, способы выявления дронов разных модификаций и методы их подавления средствами РЭБ.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Восточный военный округ
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